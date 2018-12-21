У перемогу Тимошенко на виборах вірять мешканці 23 із 24 областей, - соціологія

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

В цілому по країні це 21% виборців

У перемогу Юлії Тимошенко на президентських виборах вірять мешканці 23 із 24 українських областей, в цілому по країні це 21% виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільше впевнених у тому, що наступним главою держави стане саме лідер "Батьківщини", мешкає у Полтавській області - 29%. У Рівненській, Кіровоградській, Волинській та Київській областях – таких чверть.

Загалом за останній рік кількість переконаних у перемозі Юлії Тимошенко зросла в середньому втричі в усіх регіонах України. У деяких областях – кількість виборців, які бачать президентом саме її, збільшилася вп’ятеро (Луганська та Харківська області).

Водночас за ті ж таки 12 місяців зменшилася віра у другий термін чинного президента. Так, у Одеській області минулого року цей показник становив 16%, цього року – лише 6%.

За чинного президента Петра Порошенка у жодному випадку не проголосували б у середньому по країні понад 50% опитаних.

Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь по 1600 респондентів у кожній області України. Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури області з урахуванням типу поселення. Похибка становить не більше 2,4%.