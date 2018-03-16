Победой выполнения госбюджета-2017 является дефицит в рамках 2% ВВП, - Минфин

Одним из главных успехов выполнения государственного бюджета 2017 года является фактический дефицит бюджета в объеме менее 2% ВВП. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко, передает передает корреспондент РБК-Украина.

"Фактический дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиардов гривен. Наверное, это один из основных успехов исполнения бюджета. Это объем 1,6 процента ВВП - дефицит государственного бюджета. Тот факт, что нам удается удерживать дефицит в рамках 2% ВВП - это является победой. Ведь в предыдущие годы, у нас был дефицит до 3% и выше. Уменьшение дефицита бюджета позволяет нам уменьшать государственный долг", - заявил Марченко.

По его словам, именно за уровнем дефицита бюджета Украины активно наблюдали представители Международного валютного фонда. Поэтому такой дефицит бюджета 2017 года положительно повлиял на мнение МВФ относительно Украины.

"Для МВФ - дефицит бюджета это основной и ключевой показатель. Они постоянно мониторят наши показатели. Поэтому для них это был ключевой фактор принятия решения", - добавил он.

По словам Марченко, успехом выполнения бюджета 2017 года также является рост капитальных расходов.

"Также в 2017 году мы обеспечили финансирование сектора обороны и безопасности в параметрах, которые предусмотрены законодательством. Мы обеспечили рост социальных стандартов, социальных выплат. Также была проведена пенсионная реформа, была проведена поддержка населения по повышению цен на газ и тепло. Также среди успехов исполнения бюджета я бы назвал рост капитальных расходов", - заявил Марченко.

Напомним, 14 марта министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в рамках перехода на среднесрочное бюджетное планирование Министерство финансов начало разработку проекта трехлетней Бюджетной резолюции.