Перемогою виконання держбюджету-2017 є дефіцит у рамках 2% ВВП, - Мінфін

Одним з головних успіхів виконання державного бюджету 2017 року є фактичний дефіцит бюджету у обсязі менше 2% ВВП. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко, передає передає кореспондент РБК-Україна.

"Фактичний дефіцит державного бюджету у 2017 році становив 47,9 мільярдів гривень. Напевно, це один з основних успіхів виконання бюджету. Це обсяг 1,6 відсотка ВВП - дефіцит державного бюджету. Той факт, що нам вдається утримувати дефіцит в рамках 2% ВВП - це є перемогою. Адже у попередні роки, ми мали дефіцит до 3% і вище. Зменшення дефіциту бюджету дозволяє нам зменшувати державний борг", - заявив Марченко.

За його словами, саме за рівнем дефіциту бюджету України активно спостерігали представники Міжнародного валютного фонду. Тому такий дефіцит бюджету 2017 року позитивно вплинув на думку МВФ щодо України.

"Для МВФ - дефіцит бюджету це основний і ключовий показник. Вони постійно моніторять наші показники. Тому для них це був ключовий фактор прийняття рішення", - додав він.

За словами Марченко, успіхом виконання бюджету 2017 року також є зростання капітальних видатків.

"Також у 2017 році ми забезпечили фінансування сектору оборони і безпеки у параметрах, які передбачені законодавством. Ми забезпечили зростання соціальних стандартів, соціальних виплат. Також було проведено пенсійну реформу, було проведена підтримка населення по підвищенню цін на газ та тепло. Також серед успіхів виконання бюджету я би назвав зростання капітальних видатків", - заявив Марченко.

Нагадаємо, 14 березня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що у рамках переходу на середньострокове бюджетне планування Міністерство фінансів почало розробку проекту трирічної Бюджетної резолюції.