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Усі переможці конкурсів на посади до Держбюро розслідувань проходитимуть поліграф

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:08
Фото: Роман Труба (УНИАН)
Фото: Роман Труба (УНИАН)

У центральному апараті ДБР проходитеме конкурс на 219 посад

Усі кандидати на посади до Державного бюро розслідувань (ДБР), яких конкурсні комісії рекомендуватимуть до призначення, обов’язково проходитимуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За словами директора ДБР, проведення дослідження за допомогою поліграфу – це довготривалий та складний етап, у тому числі для кандидатів.

"Неправильно змушувати людину проходити поліграф, якщо невідомо, чи стане вона працівником ДБР", - зазначив Труба.

За його словами, таких "потенційних" працівників - декілька тисяч, тож після співбесіди інтерв’ювання кандидатів може бути більш конкретизованим.

"Конкурс на 219 посад до центрального апарату Бюро проходитиме за старим порядком, тобто всі кандидати мають пройти поліграф. Це рішення комісія ухвалила ще до внесення відповідних змін Кабінетом міністрів", - додав голова відомства.

Зазначимо, Держбюро розслідувань має намір почати роботу у вересні 2018 року. Головною умовою для старту роботи є 30% зайнятих посад відомства.

Нагадаємо, станом на 25 травня 2018 року на 701 посаду в Державному бюро розслідувань (ДБР) претендували 5 тис. кандидатів, частина з яких вже була відкинута через невідповідність вимогам.

Раніше також повідомлялося, що найменше кандидатів на посади Державного бюро розслідувань вирушили у відділ управління військових злочинів.

З початком запуску ДБР прокуратура виконуватиме функцію нагляду за слідством, - Труба ДБР буде розслідувати корупційні справи, які не перетинаються з НАБУ, - Труба
Теги публікації: конкурс, Госбюро расследований, должность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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