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Победитель выборов в США может быть неизвестен несколько месяцев,  - Трамп

Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут не знать победителя ноябрьских президентских выборов в течение нескольких месяцев. Это может случиться из-за голосования по почте, которое критикует Трамп.

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Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния, передает агентство Reuters.

В этом году половина американцев смогут проголосовать по почте. Подсчет голосов может занять время, так как не все бюллетени доставят в день после выборов.

Выступая на митинге в Ньюпорт-ньюсе, штат Вирджиния, Трамп сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут почтовые бюллетени.

“Мне нравится смотреть телевизор, и у меня "есть победитель" есть, верно? Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок... Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночью... Потому что теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием", - заявил президент США.

Напомним, Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джо Байдена. Это произошло после общенационального съезда Республиканской партии.

Также американский президент заявлял о готовности потратить личные деньги на переизбрание.

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