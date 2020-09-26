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Переможець виборів у США може бути невідомий кілька місяців, - Трамп

Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що американці можуть не знати переможця президентських виборів протягом декількох місяців. Це може трапитися через голосування поштою, яке критикує Трамп.

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Про це він сказав під час виступу перед виборцями у штаті Вірджинія, передає агентство Reuters.

У цьому році половина американців зможуть проголосувати поштою. Підрахунок голосів може зайняти час, оскільки не всі бюлетені доставлять в день після виборів.

Виступаючи на мітингу в Ньюпорт-ньюс, штат Вірджинія, Трамп сказав, що волів би швидко з'ясувати, виграв він чи програв, а не чекати, поки прийдуть поштові бюлетені.

“Мені подобається дивитися телевізор, і у мене "є переможець" є, вірно? Ви можете не почути його протягом декількох місяців, тому що це безлад... Дуже малоймовірно, що ви почуєте переможця цієї ночі... Бо тепер вони кажуть, що бюлетені можуть прийти із запізненням", - заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джо Байдена. Це сталося після загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії.

Також американський президент заявляв про готовність витратити особисті гроші на переобрання.

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