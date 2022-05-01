Мы не победим с сотней танков. Посол Мельник выступил за немецкий ленд-лиз для Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Германии принять закон о ленд-лизе по примеру США. Дипломат поблагодарил Берлин за военную поддержку, но, по его словам, нельзя победить с сотней танков в войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мельника немецкому изданию Bild am Sonntag.
В интервью посол заявил, что Украина хотела бы быстро получить 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Однако, добавил дипломат, сегодня в Европе идет самая большая война за 80 лет и в ней нельзя победить с 30 или 100 танками.
"Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - констатировал Мельник.
Решение Германии направить Украине самоходные зенитные установки "Гепард" посол назвал правильным. Однако, по его словам, этого недостаточно, поскольку для победы над российской армией нужно самое современное немецкое вооружение.
Напомним, 28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала закон о ленд-лизе для Украины. О том, что это значит - в материале РБК-Украина.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский вручил спикеру Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси орден княгини Ольги за ее вклад в принятии закона о ленд-лизе.
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