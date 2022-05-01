Ми не переможемо з сотнею танків. Посол Мельник виступив за німецький ленд-ліз для України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував Німеччині прийняти закон про ленд-ліз за прикладом США. Дипломат подякував Берлін за військову підтримку, але, за його словами, не можна перемогти з сотнею танків у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника німецькому виданню Bild am Sonntag.
В інтерв'ю посол заявив, що Україна хотіла б швидко отримати 88 танків "Леопард", 100 БМП" Мардер", самохідних гаубиць і багато іншого. Однак, додав дипломат, сьогодні в Європі йде найбільша війна за 80 років і в ній не можна перемогти з 30 або 100 танками.
"Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливі", - констатував Мельник.
Рішення Німеччини направити Україні самохідні зенітні установки "Гепард" посол назвав правильним. Однак, за його словами, цього недостатньо, оскільки для перемоги над російською армією потрібно найсучасніше німецьке озброєння.
Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Конгресу США підтримала закон про ленд-ліз для України. Про те, що це означає - в матеріалі РБК-Україна.
Відзначимо, президент України Володимир Зеленський вручив спікеру Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі орден княгині Ольги за її внесок у прийнятті закону про ленд-лізу.
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