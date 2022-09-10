О победе, ленд-лизе и воинском учете для женщин: главное из интервью Резникова
Война закончится победой Украины, партнеры продолжат помогать украинской армии вооружением и не только, а российская оборона посыплется как лавина.
Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина.
На войне никогда ничего не бывает достаточно
Интервью с Резниковым РБК-Украина записывало накануне очередного "Рамштайна" - встречи партнеров по Украине, где обсуждается помощь не только в краткосрочном режиме, а в среднесрочном и долгосрочном.
Украина получает от партнеров различное вооружение, у нас уже есть HIMARS и MLRS, артиллерия 155-го калибра, более семи современных натовских систем. Но, как отметил Резников, на войне никогда ничего не бывает достаточно.
"Ключевых два слова - тайминг и транзишн, то есть своевременность в помощи Украине и трансформация, то есть переход с советской системы вооружений на современную натовскую. И вот сейчас мы это развиваем", - объяснил он.
Я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане"
Резников признался, что серьезно ошибся, когда не верил, что Путин будет бомбить украинские города.
"Я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут недовольны и раздражены", - отметил он, добавив, что оккупанты мстят Харькову "Градами" и "Смерчами", за то, что этот рускоязычный город не стал встречать россиян с цветами, а начали сопротивляться.
Дрогнет одна линия обороны и посыплется
"Еще несколько успехов на фронте в качестве определенных пусть небольших, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И встанет вопрос: а куда ему деваться? И моральный дух... Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - ожидает Резников.
Что касается переговор о завершении войны, Резников убежден, не будет больше новых "Минска" или "Нормандии", к этим площадкам нет доверия. А говорить о модели завершения войны Украина будет только с серьезными партнерами.
British Airways и Lufthansa открыли полеты - значит в Украине наступил мир
Говоря о завершении войны, Резников категоричен - война закончится только победой Украины. А вот критериев завершения войны для него два. Первый - формально-юридический - пограничники на всех границах, признанных в 1991 году. Второй же - жизненный: "когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь"...и мы с вами будем обсуждать, в каком отеле вы планируете остановиться на отдых".
"Я - во Франкфурт, а вы - в Лондон, это будет означать, что British Airways и Lufthansa открыли снова полеты по Украине. Это означает, что в Украине наступил мир", - отметил он.
Ленд-лиз ленд-лизу "рознь"
Решения о том, как будет работать ленд-лиз в США еще не приняли. Есть решение, что такой формат помощи будет, Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы, но вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются.
"Потому что, как сказал бы классик, ленд-лиз ленд-лизу "рознь", были разные модели", - добавил Резников.
Хочу передать женщинам: спите спокойно
Прокомментировал глава Минобороны и резонансную тему воинского призыва для женщин, в очередной раз добавив, что речь идет о добровольной постановке на учет и то не всех и не сейчас, а через год. Пока в парламенте рассматривается соответствующий законопроект, он подписал распоряжение об отсрочке воинского призыва для женщин.
"Пока наш парламент будет определяться в своих политических дискуссиях, искать политический консенсус, надеюсь, что к 8 марта они определятся, чтобы это не было "подарком". Мы пока в пределах моей компетенции и полномочий отсрочили. Поэтому я хочу передать женщинам, которые не хотят добровольно идти служить: спите спокойно, воспитывайте детей, поддерживайте своих мужей, сыновей. А женщинам, девушкам, которые служат - огромное спасибо", - резюмировал Резников.