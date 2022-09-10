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Про перемогу, ленд-ліз і військовий облік для жінок: головне з інтерв'ю Рєзнікова

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Україна, Субота 10 вересня 2022 12:23
Про перемогу, ленд-ліз і військовий облік для жінок: головне з інтерв'ю Рєзнікова Фото: Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Війна закінчиться перемогою України, партнери продовжать допомагати українській армії озброєнням і не тільки, а російська оборона посиплеться як лавина.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

На війні ніколи нічого не буває достатньо

Інтерв'ю з Резніковим РБК-Україна записувало напередодні чергового "Рамштайна" - зустрічі партнерів по Україні, де обговорюється допомога не тільки в короткостроковому режимі, а в середньостроковому і довгостроковому.

Україна отримує від партнерів різне озброєння, у нас вже є HIMARS і MLRS, артилерія 155-го калібру, більше семи сучасних натовських систем. Але, як зазначив Резніков, на війні ніколи нічого не буває достатньо.

"Ключових два слова - таймінг і транзишн, тобто своєчасність у допомозі Україні і трансформація, тобто перехід з радянської системи озброєнь на сучасну натовську. І ось зараз ми це розвиваємо", - пояснив він.

Я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркострі"

Резніков зізнався, що серйозно помилився, коли не вірив, що Путін буде бомбити українські міста.

"Я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостане", що вони настільки будуть незадоволені і роздратовані", - зазначив він, додавши, що окупанти мстять Харкову "Градами" і "Смерчами", за те, що це російськомовне місто не стало зустрічати росіян з квітами, а почало чинити опір.

Здригнеться одна лінія оборони і посиплеться

"Ще кілька успіхів на фронті в якості певних нехай невеликих, але перемог, коли війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що сьогодні ми руйнуємо їх логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди йому діватися? І моральний дух... Це буде, як лавина, здригнеться одна лінія оборони, і воно посиплеться", - очікує Резніков.

Що стосується перемовин про завершення війни, Резніков переконаний, не буде більше нових " Мінська "або" Нормандії", до цих майданчиків немає довіри. А говорити про модель завершення війни Україна буде тільки з серйозними партнерами.

British Airways і Lufthansa відкрили польоти - значить в Україні настав мир

Говорячи про завершення війни, Резніков категоричний - війна закінчиться тільки перемогою України. А ось критеріїв завершення війни для нього два. Перший-формально-юридичний - прикордонники на всіх кордонах, визнаних у 1991 році. Другий же - життєвий: "коли ми з вами зустрінемося в аеропорту"Бориспіль"...і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок".

"Я - у Франкфурт, а ви - в Лондон, це буде означати, що British Airways і Lufthansa відкрили знову польоти по Україні. Це означає, що в Україні настав мир", - зазначив він.

Ленд-ліз ленд-лізу "рознь"

Рішення про те, як буде працювати ленд-ліз в США ще не прийняли. Є рішення, що такий формат допомоги буде, Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги, але ось нюанси і деталі, яким цьому ленд-лізу бути, досі обговорюються.

"Тому що, як сказав би класик, ленд-ліз ленд-лізу "рознь", були різні моделі", - додав Резніков.

Хочу передати жінкам: спіть спокійно

Прокоментував глава Міноборони і резонансну тему військового призову для жінок, в черговий раз додавши, що мова йде про добровільну постановку на облік і то не всіх і не зараз, а через рік. Поки в парламенті розглядається відповідний законопроект, він підписав розпорядження про відстрочку військового призову для жінок.

"Поки наш парламент буде визначатися у своїх політичних дискусіях, шукати політичний консенсус, сподіваюся, що до 8 березня вони визначаться, щоб це не було "подарунком". Ми поки в межах моєї компетенції і повноважень відстрочили. Тому я хочу передати жінкам, які не хочуть добровільно йти служити: спіть спокійно, виховуйте дітей, підтримуйте своїх чоловіків, синів. А жінкам, дівчатам, які служать - величезне спасибі", - резюмував Резніков.

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Олексій Резніков Війна в Україні Ленд-ліз
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