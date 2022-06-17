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Победа Украины не приведет к ядерной войне, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Победа Украины в войне против России не приведет к ядерной войне, несмотря на беспокойство Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.

Он считает, что некоторые западные государства остерегаются слишком сильно помогать Украине, потому что боятся действий президента РФ Владимира Путина в случае его полного поражения на поле боя.

Кулеба отметил, что, по мнению лидеров западных стран, российский президент может начать новые кампании международной агрессии. Они беспокоятся, что Путин станет опаснее и с ним будет труднее иметь дело. Некоторые опасаются, что он может даже использовать ядерный арсенал своей страны.

"Но Путин не настроен на самоубийство; победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях. Путин - мастер газлайтингу, и я уверен, что сами россияне распространяют беспокойство о загнанном в угол Путина, чтобы ослабить поддержку Запада Украине", - написал Кулеба.

Напомним, первый замглавы МВД Евгений Енин считает, что не стоит переоценивать угрозу ядерного удара со стороны РФ, однако готовиться надо к самому худшему сценарию.

При этом посол России исключил применение тактического ядерного оружия в Украине.

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Дмитрий КулебаЯдерная война