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Перемога України не призведе до ядерної війни, - Кулеба

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 17:41
Перемога України не призведе до ядерної війни, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перемога України у війні проти Росії не призведе до ядерної війни, незважаючи на занепокоєння Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Дмитра Кулебу.

Він вважає, що деякі західні держави остерігаються занадто сильно допомогати Україні, тому що бояться дій президента РФ Володимира Путіна у разі його повної поразки на полі бою.

Кулеба зазначив, що, на думку лідерів західних країн, російський президент може почати нові кампанії міжнародної агресії. Вони переймаються, що Путін стане небезпечнішим і з ним буде важче мати справу. Деякі побоюються, що він може навіть використати ядерний арсенал своєї країни.

"Але Путін не налаштований на самогубство; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях. Путін - майстер газлайтингу, і я впевнений, що самі росіяни розповсюджують занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні", - написав Кулеба.

Нагадаємо, перший заступник голови МВС Євгеній Єнін вважає, що не варто переоцінювати загрозу ядерного удару з боку РФ, однак готуватися треба до найгіршого сценарію.

При цьому посол Росії виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

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Дмитро Кулеба Ядерна війна
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