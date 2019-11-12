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Победа "Динамо" над "Барселоной" вошла в топ-25 матчей Лиги чемпионов

Новости » Спорт     12.11.2019 - 14:24
Победа "Динамо" над "Барселоной" вошла в топ-25 матчей Лиги чемпионов
Фото: игроки "Динамо" в матче против "Барселоны" (fcdynamo.kiev.ua)

Соответствующий рейтинг составило британское издание FourFourTwo

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 25-ти лучших матчей в истории Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщается на сайте "Динамо", в число этих поединков вошла победа киевлян над "Барселоной", которая состоялась в 1999 году на "Камп Ноу".

Игра заняла 20 место в рейтинге издания по следующим описанием: "1986 года 9-летний ребенок был вывезен из своего дома в пригороде Киева после взрыва ядерного реактора Чернобыля в 80 милях от столицы. Через 11 лет Андрей Шевченко забил три гола "Барселоне", которую тогда представляли такие игроки, как Ривалдо и Луиш Фигу".

Киевский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов в следующем сезоне, а Шевченко после этого отправился в "Милан".

Тройка лучших матчей Лиги чемпионов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. "Милан" - "Ливерпуль" 3:3 (серия пенальти - 2:3)
2. "Барселона" - ПСЖ 6:1
3. "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 2:1

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших игроков мира сего века по версии The Independent.

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