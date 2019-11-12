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Перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла до топ-25 матчів Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     12.11.2019 - 14:24
Перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла до топ-25 матчів Ліги чемпіонів
Фото: гравці "Динамо" в матчі проти "Барселони" (fcdynamo.kiev.ua)

Відповідний рейтинг склало британське видання FourFourTwo

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг 25-ти кращих матчів в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Як повідомляється на сайті "Динамо", в число цих поєдинків увійшла перемога киян над "Барселоною", що відбулась у 1999 році на "Камп Ноу".

Гра посіла 20 місце в рейтингу видання з наступним описом: "1986 року 9-річна дитина була вивезена зі свого будинку в передмісті Києва після вибуху ядерного реактора Чорнобиля у 80 милях від столиці. Через 11 років Андрій Шевченко забив три голи "Барселоні", яку тоді представляли такі гравці, як Рівалдо і Луїш Фігу".

Київський клуб вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів в наступному сезоні, а Шевченко після цього відправився до "Мілану".

Трійка найкращих матчів Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo виглядає наступним чином:

1. "Мілан" - "Ліверпуль" 3:3 (серія пенальті - 2:3)
2. "Барселона" - ПСЖ 6:1
3. "Манчестер Юнайтед" - "Баварія" 2:1

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу цього століття за версією The Independent.

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