Лубінець запросив керівництво Червоного Хреста в Україну після їх скандальної заяви
Під час візиту до Женеви представники України зустрілися з керівництвом Червоного Хреста. Українська сторона закликала відвідати країну та оцінити наслідки російських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами омбудсмена, ключовою темою розмови стала принципова незгода України з риторикою МКЧХ, яка фактично зрівнює Росію та Україну у війні.
"Формулювання, які ставлять на один рівень державу-агресора і державу, що захищається, є неприпустимими і небезпечними", - наголосив Лубінець.
Він підкреслив, що Росія свідомо веде війну проти цивільного населення, системно атакуючи енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки.
"Це не абстрактне протистояння, а тактика терору проти мирних людей", - заявив омбудсмен.
Також Лубінець запросив керівництво МКЧХ відвідати Україну, щоб побачити наслідки російських ударів на власні очі.
"Можливо, тоді слова на папері знову почнуть відповідати реальності", - додав він.
Окремо сторони обговорили доступ МКЧХ до українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, пошук зниклих безвісти та обміни.
"Саме відсутність системного доступу до наших людей у полоні роками підриває довіру до МКЧХ", - наголосив Лубінець.
Скандальна заява Червоного Христа
Нагадаємо, що очільник МЗС України Андрій Сибіга розкритикував Червоний Хрест за публікацію, у якій удари Росії по українських містах фактично були поставлені в один ряд із ситуацією на території РФ.
Сибіга відреагував на заяву МКЧХ, де організація висловила занепокоєння атаками по критичній інфраструктурі, внаслідок яких мільйони людей залишилися без електроенергії та тепла.
У повідомленні Червоного Хреста поруч з українськими містами - зокрема Києвом і Дніпром - згадувалися Бєлгород, а також Донецьк, що перебуває під російською окупацією.
Водночас МКЧХ уже неодноразово зазнавав критики через відсутність повноцінного доступу до українських військовополонених, яких утримує РФ.
Як зазначалося у звітах місії ОБСЄ, Росія й досі не забезпечує організації повного та системного доступу до полонених на своїй території та на тимчасово окупованих землях України.