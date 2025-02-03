"Побачив позитивну енергію". Футболіст збірної України пояснив, як опинився на дні другого дивізіону

24-річний оборонець підписав контракт з останнім клубом другого англійського дивізіону – "Плімутом". Термін угоди розрахований до літа 2028 року. Трансфер Таловєрова обійшовся англійцям у 2 мільйона євро – це найдорожче придбання у історії клубу.

"Протягом останнього року у мене було кілька цікавих пропозицій та можливостей продовжити свою кар'єру на вищому рівні, ніж австрійська Бундесліга. Зокрема з Бельгії, США та Іспанії, – поділився футболіст. – Вирішальну роль зіграла розмова з тренером "Плімута", його бачення футболу та позитивна енергія, з якою він взявся до порятунку клубу. З іншого боку, це реальна можливість адаптуватись до англійського футболу та продемонструвати свої найкращі якості".

Футболіст погодився, що наразі положення клубу складне: останнє, 24-те місце в таблиці з 65-ма пропущеними голами в 30-ти матчах. Проте він вважає, що за якістю гри "Плімут" вартий більшого.

Минулої суботи український легіонер дебютував за нову команду. "Плімут" сенсаційно переміг "Вест Бромвіч" (2:1), що є одним з претендентів на вихід в АПЛ. Самого Таловєрова визнали найкращим гравцем матчу.

Хто такий Максим Таловєров

Народився у російському Нальчику, де в той час виступав його батько – теж професіональний футболіст. Виховувався в академії донецького "Шахтаря". На молодіжному рівні грав за столичний "Арсенал" та донецький "Олімпік".

Уся доросла кар'єра футболіста пов'язана зі зарубіжними колективами. У 2019-му 19-річний гравець уклав угоду з чеським клубом "Чеське-Будейовіце", а через три роки перейшов до празької "Славії". На правах оренди провів деякий час у празькій "Спарті" та "Словані" (Ліберець).

З 2023-го року Таловєров – гравець австрійського клубу ЛАСК. Спочатку виступав там у оренді від "Славії", а потім, у лютому 2024 року уклав з австрійцями повноцінну угоду. Провів за клуб з Лінца 67 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти. Взимку 2025-го перейшов до клубу англійського Чемпіоншипу – "Плімут".

Виступав за молодіжну та олімпійську збірні України. У складі національної команди провів 7 поєдинків. Учасник Євро-2024 та Олімпійських ігор у Парижі.