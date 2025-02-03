"Увидел положительную энергию". Футболист сборной Украины объяснил, как оказался на дне второго дивизиона

24-летний защитник подписал контракт с последним клубом второго английского дивизиона - "Плимутом". Срок соглашения рассчитан до лета 2028 года. Трансфер Таловерова обошелся англичанам в 2 миллиона евро - это самое дорогое приобретение в истории клуба.

"В течение последнего года у меня было несколько интересных предложений и возможностей продолжить свою карьеру на более высоком уровне, чем австрийская Бундеслига. В частности из Бельгии, США и Испании, - поделился футболист. - Решающую роль сыграл разговор с тренером "Плимута", его видение футбола и положительная энергия, с которой он взялся за спасение клуба. С другой стороны, это реальная возможность адаптироваться к английскому футболу и продемонстрировать свои лучшие качества".

Футболист согласился, что сейчас положение клуба сложное: последнее, 24-е место в таблице с 65-ю пропущенными голами в 30-ти матчах. Однако он считает, что по качеству игры "Плимут" заслуживает большего.

В минувшую субботу украинский легионер дебютировал за новую команду. "Плимут" сенсационно победил "Вест Бромвич" (2:1), являющийся одним из претендентов на выход в АПЛ. Самого Таловерова признали лучшим игроком матча.

Кто такой Максим Таловеров

Родился в российском Нальчике, где в то время выступал его отец - тоже профессиональный футболист. Воспитывался в академии донецкого "Шахтера". На молодежном уровне играл за столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик".

Вся взрослая карьера футболиста связана с зарубежными коллективами. В 2019-м 19-летний игрок заключил соглашение с чешским клубом "Ческе-Будеевице", а через три года перешел в пражскую "Славию". На правах аренды провел некоторое время в пражской "Спарте" и "Словане" (Либерец).

С 2023-го года Таловеров - игрок австрийского клуба ЛАСК. Сначала выступал там в аренде от "Славии", а затем, в феврале 2024 года заключил с австрийцами полноценное соглашение. Провел за клуб из Линца 67 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Зимой 2025-го перешел в клуб английского Чемпионшипа - "Плимут".

Выступал за молодежную и олимпийскую сборные Украины. В составе национальной команды провел 7 поединков. Участник Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.