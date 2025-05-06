"Побачити, що там відбувається". Джошуа розповів про намір відвідати Україну

Про взаємини з Усиком

Джошуа та Усик двічі зустрічалися на ринзі. У першому поєдинку українець відібрав у суперника чемпіонські пояси WBO, WBA та IBF у надважкій вазі. А в другому – успішно захистив ці титули.

Незважаючи на це, боксери підтримують дружні стосунки та завжди з повагою говорять один про одного.

"У професіональному боксі, у всій цій індустрії є люди, з якими не ладнаєш, бо ми конкуренти. Але є й такі, з ким ти нормально спілкуєшся. Я думаю, з Усиком ми добре ладнаємо. Він крутий хлопець", - розповів британець.

Про зірваний візит в Україну

Також він поділився своїм бажанням відвідати Україну.

"Я збирався поїхати в Україну і побачити, що там відбувається, але цього так і не сталося. Ті, хто відповідав за поїздку в останній момент перенесли терміни, і це не збіглося з моїм графіком", - пояснив він.

Про поєднання віршів Усика та власного репа

Крім того, Джошуа дізнався про літературний талант Усика - українець, виявляється, пише вірші. Британець не виключає навіть творчої співпраці.

"Можливо, ми якось зробимо дует - поєднаємо його поезію з моїм репом", - поділився атлет майбутніми творчими планами.

Усик зараз готується до реваншу з Дюбуа, після якого планує провести ще тільки один поєдинок. Серед можливих суперників український чемпіон назвав Тайсона Ф'юрі та Джошуа.

Ентоні Джошуа (фото: Getty Images)

Хто такий Ентоні Джошуа

35-річний британський боксер, уродженець міста Вотфорд.

Олімпійський чемпіон 2012 року у категорії понад 91 кг. У профі – з жовтня 2013 року. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA та WBO.

У жовтні 2014 року став володарем поясу WBС International. У квітні 2016-го став чемпіоном світу за версією IBF. Через рік, нокаутувавши Володимира Кличка, відібрав у нього пояс WBA. А у березні 2018-го здобув титул WBO, перемігши новозеландця Джозефа Паркера.

У червні 2019-го втратив усі пояси, сенсаційно опинившись у нокауті в протистоянні з американцем Енді Руїсом. У грудні того ж року повернув титули, після перемоги над Руїсом у реванші одноголосним рішенням суддів.

У вересні 2021-го програв усі трофеї Усику одноголосним рішенням. Після чого поступився українцю і в реванші (роздільне рішення суддів). Далі мав лише один чемпіонський шанс: у вересні 2024-го бився з Дюбуа за титул IBF, але програв нокаутом у п'ятому раунді. Більше в ринг не виходив.

Загалом за кар'єру провів 32 професіональні поєдинки. 28 виграв (25 нокаутів) та 4 програв.