На шасі конкурента: Ford може відродити культову модель Fiesta

Компанія Ford може відродити культовий хетчбек Ford Fiesta за допомогою Volkswagen. Справа в тому, що два бренди проробляють нові проекти після дуже успішної співпраці.

Про це заявив глава відділу продажів і маркетингу Volkswagen Мартін Сандер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoexpress .

Останній екземпляр Ford Fiesta зійшов з конвеєра в липні 2023 року. Успіх угоди, яка дозволила моделям Ford Explorer і Capri використовувати електричні шасі Volkswagen ID.4 і ID.5, означає, що автовиробник може відновити інші культові моделі.

"Початкове співробітництво Ford і VW з електромобілями було дуже, дуже, дуже успішним. Не виключено, що в майбутньому компанії знову зможуть поділитися технологіями", - зазначив глава відділу продажів і маркетингу Volkswagen Мартін Сандер.

Таким чином, подальший розвиток компаній може відкрити можливість появи відродженої моделі під маркою Ford на платформі платформі MEB Entry, яка ляже в основу електромобілів Volkswagen ID.1 і ID.2. Таким чином, відроджена електрична Fiesta може мати запас ходу до 360 км.

Варто зазначити, що компанія Ford також має свою каліфорнійську команду Skunkworks, якій доручили розробити "нову доступну платформу для електромобілів", про яку йдеться в повідомленнях, оприлюднених минулого літа. Однак, схоже, що проект, принаймні спочатку, зосереджується на "пікапі середнього розміру".