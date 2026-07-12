"Побачимося скоро". Трамп розповів про останній дзвінок Грема перед смертю сенатора

За кілька годин до раптової смерті сенатор Ліндсі Грем зателефонував президенту США Дональду Трампу. Сенатор поділився враженнями від нещодавньої поїздки до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа у програмі "Meet the Press" (NBC News).

За словами президента США, Грем зателефонував йому в суботу ввечері, щоб обговорити Закон про порятунок Америки - законопроєкт, який змінює порядок проведення виборів, однак поки не має достатньої підтримки для ухвалення в Сенаті.

Сенатор сказав Трампу, що втомився, але хоче ухвалити цей закон.

"Він насправді сказав, що втомився, але хоче ухвалити Закон про порятунок Америки, і я сказав: "Ну, ми це зробимо, Ліндсі. Ми це зробимо. Побачимося скоро", - переказав Трамп їхню розмову ведучій Meet the Press Крістен Велкер.

За словами президента, вони планували зустрітися вже в неділю.

В окремому інтерв'ю CNN Трамп повідомив, що Грем також розповідав йому про свою поїздку до Києва. Сенатор описав візит як такий, під час якого "чудово провів час".

Грем був відомим прихильником зовнішньополітичної активності Республіканської партії й одним із найпослідовніших захисників допомоги Україні у війні проти Росії.

У п'ятницю, за день до своєї смерті, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Також сенатор закликав Трампа зайняти жорстку позицію щодо Ірану.

Коментуючи саму смерть сенатора, Трамп сказав, що Грем "окрім втоми, почувався добре", і назвав його відхід "швидким кінцем".

"Можливо, це не найгірший варіант", - додав президент.

Як згадав Трамп, Грем був для нього "як член родини" - вони регулярно спілкувалися телефоном і грали разом у гольф.

Президент США назвав покійного сенатора людиною з "унікальною здатністю" - за його словами, той міг знаходити спільну мову з демократами й "любив бути політиком".

"Якби у мене була проблема, справжня проблема, я б не часто питав. Але якби у мене була проблема з демократом, він би міг її вирішити. Він був чудовим, насправді чудовим політиком", - зазначив Трамп.

Водночас президент визнав, що Грем міг бути й "незручним вибором".

"Якщо він хотів чогось досягти, якщо вважав, що має рацію, і проти нього були люди, він міг бути дуже жорстким. Але він був хорошою людиною", - додав Трамп.