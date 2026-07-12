"Увидимся скоро". Трамп рассказал о последнем звонке Грэма перед смертью сенатора
За несколько часов до внезапной смерти сенатор Линдси Грэм позвонил по телефону президенту США Дональду Трампу. Сенатор поделился впечатлениями от недавней поездки в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа в программе Meet the Press (NBC News).
По словам президента США, Грэм позвонил ему в субботу вечером, чтобы обсудить Закон о спасении Америки - законопроект, изменяющий порядок проведения выборов, однако пока не имеющий достаточной поддержки для принятия в Сенате.
Сенатор сказал Трампу, что устал, но хочет принять этот закон.
"Он действительно сказал, что устал, но хочет принять Закон о спасении Америки, и я сказал: "Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся скоро", - рассказал Трамп их разговор ведущей Meet the Press Кристен Велкер.
По словам президента, они планировали встретиться уже в воскресенье.
В отдельном интервью CNN Трамп сообщил, что Грэм также рассказывал ему о своей поездке в Киев. Сенатор описал визит как таковой, во время которого "прекрасно провел время".
Грэм был известным сторонником внешнеполитической активности Республиканской партии и одним из наиболее последовательных защитников помощи Украине в войне против России.
В пятницу за день до своей смерти он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Также сенатор призвал Трампа занять жесткую позицию по Ирану.
Комментируя саму смерть сенатора, Трамп сказал, что Грэм "кроме усталости, чувствовал себя хорошо", и назвал его уход "скорым концом".
"Возможно, это не самый плохой вариант", - добавил президент.
Как вспомнил Трамп, Грэм был для него "как член семьи" – они регулярно общались по телефону и играли вместе в гольф.
Президент США назвал покойного сенатора человеком с "уникальной способностью" - по его словам, тот мог находить общий язык с демократами и "любил быть политиком".
"Если бы у меня была проблема, настоящая проблема, я бы не часто спрашивал. Но если бы у меня была проблема с демократом, он бы мог ее решить. Он был отличным, на самом деле отличным политиком", - отметил Трамп.
В то же время президент признал, что Грэм мог быть и "неудобным выбором".
"Если он хотел чего-то добиться, если считал, что прав, и против него были люди, он мог быть очень жестким. Но он был хорошим человеком", - добавил Трамп.
Напомним, Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после кратковременной внезапной болезни. Медики и полиция приехали в его дом на Капитолийском холме по вызову остановки сердца.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на смерть сенатора, назвав это "глубоко удручающей новостью".
Ранее сообщалось, что накануне смерти Грэм посетил Украину, в том числе побывал на производстве украинских дронов SkyFall . В ходе визита он высоко оценил отечественные дроновые технологии.
В Киеве сенатор сделал ряд важных заявлений - в частности, о новом пакете жестких санкций против России, согласованном с Белым домом