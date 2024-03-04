"Побачимо і подивимось". Що кажуть у Кабміні про кадрові зміни

"Стосовно кадрових рішень, за чотири роки я думаю, ви вже звикли до слова "подивимось" або "побачимо". Я можу використати обидва: побачимо і подивимось як буде", - сказав він.

Шмигаль заявив, що зараз не готовий говорити про кадрові зміни публічно, їх немає на порядку денному.

"Коли буде приходити час, будемо про це говорити, ймовірно з фракцією, з президентом, офісом президента. Сьогодні ніяких сенсацій не буде і не має бути", - розповів прем’єр-міністр.

Уряд Шмигаля

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за часів незалежності України.

Дані останніх опитувань свідчать, що більшість українців не довіряють уряду та особисто прем’єр-міністру Денису Шмигалю.