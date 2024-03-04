RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Увидим и посмотрим". Что говорят в Кабмине о кадровых изменениях

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кадровых изменений в украинском правительстве пока нет в повестке дня. Они будут обсуждаться с монобольшинством в парламенте, президентом и его офисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции.

"Что касается кадровых решений, за четыре года я думаю, вы уже привыкли к слову "посмотрим" или "увидим". Я могу использовать оба: увидим и посмотрим как будет", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что сейчас не готов говорить о кадровых изменениях публично, их нет в повестке дня.

"Когда будет приходить время, будем об этом говорить, вероятно, с фракцией, с президентом, офисом президента. Сегодня никаких сенсаций не будет и не должно быть", - рассказал премьер-министр.

Правительство Шмыгаля

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всего за время независимости Украины.

Данные последних опросов свидетельствуют, что большинство украинцев не доверяют правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю.

 

Читайте РБК-Украина в Google News