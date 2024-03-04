"Увидим и посмотрим". Что говорят в Кабмине о кадровых изменениях

"Что касается кадровых решений, за четыре года я думаю, вы уже привыкли к слову "посмотрим" или "увидим". Я могу использовать оба: увидим и посмотрим как будет", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что сейчас не готов говорить о кадровых изменениях публично, их нет в повестке дня.

"Когда будет приходить время, будем об этом говорить, вероятно, с фракцией, с президентом, офисом президента. Сегодня никаких сенсаций не будет и не должно быть", - рассказал премьер-министр.

Правительство Шмыгаля

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всего за время независимости Украины.

Данные последних опросов свидетельствуют, что большинство украинцев не доверяют правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю.