Кому з політиків, чиновників та громадських діячів довіряють українці: свіже опитування
Станом на січень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри украинцев.
Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на Youtube.
"Серед тих політиків, посадовців, громадських діячів, ставлення до яких ми пропонували висловити громадянам, найбільший рівень довіри має Володимир Зеленський, якому різною мірою довіряють майже 70% громадян", - сказав він.
За даними опитування, Зеленському повністю довіряють 30,9% респондентів, скоріше довіряють 38,1%. Водночас зовсім не довіряють 9,2%, скоріш не довіряють 15,3%.
Таким чином, баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 44,5%.
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Також позитивний баланс у голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (+36,7%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (22,2%), телеведучого Сергія Притули (21,1%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (12,2%), міністра оборони Рустема Умєрова (6,0%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка - 5,1%, секретаря РНБО Олексія Данілова - 0,5%.
Найменше українці довіряють колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (-70,6%) та голові партії ОПЗЖ Юрію Бойку (-72,7%).
Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Володимир Зеленський мав найвищу довіру українців серед дев'яти політиків, щодо яких запитували соціологи. Станом на грудень 2023 року президенту довіряли 77% респондентів, не довіряли 22%.