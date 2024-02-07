Кому з політиків, чиновників та громадських діячів довіряють українці: свіже опитування

Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження на Youtube .

"Серед тих політиків, посадовців, громадських діячів, ставлення до яких ми пропонували висловити громадянам, найбільший рівень довіри має Володимир Зеленський, якому різною мірою довіряють майже 70% громадян", - сказав він.

За даними опитування, Зеленському повністю довіряють 30,9% респондентів, скоріше довіряють 38,1%. Водночас зовсім не довіряють 9,2%, скоріш не довіряють 15,3%.

Таким чином, баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 44,5%.

Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?

Також позитивний баланс у голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (+36,7%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (22,2%), телеведучого Сергія Притули (21,1%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (12,2%), міністра оборони Рустема Умєрова (6,0%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка - 5,1%, секретаря РНБО Олексія Данілова - 0,5%.

Найменше українці довіряють колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (-70,6%) та голові партії ОПЗЖ Юрію Бойку (-72,7%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.