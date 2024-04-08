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По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 07:00
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По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде сонячно і тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 квітня буде по-весняному теплою. При цьому синоптики не прогнозують сьогодні ніяких опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні очікується невелика хмарність. Проте разом з тим дощу не буде.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у всіх областях від +18 до +23 градусів. Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів.

По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.

По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Пил з Сахари дійшов до України

Нагадаємо, минулого тижня Україну накрили пилові бурі з Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.

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