По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде сонячно і тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 8 квітня буде по-весняному теплою. При цьому синоптики не прогнозують сьогодні ніяких опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні очікується невелика хмарність. Проте разом з тим дощу не буде. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть у всіх областях від +18 до +23 градусів. Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. Погода у Києві У столиці сьогодні невелика хмарність, але буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.