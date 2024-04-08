По-весняному тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні 8 квітня буде по-весняному теплою. При цьому синоптики не прогнозують сьогодні ніяких опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні очікується невелика хмарність. Проте разом з тим дощу не буде.
Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у всіх областях від +18 до +23 градусів. Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні невелика хмарність, але буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +21 +23 градуси, а вночі +8 +10 градусів.
Пил з Сахари дійшов до України
Нагадаємо, минулого тижня Україну накрили пилові бурі з Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.
При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.
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