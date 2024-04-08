По-весеннему тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: в Украине сегодня будет солнечно и тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 8 апреля будет по-весеннему теплой. При этом синоптики не прогнозируют сегодня никаких осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня ожидается небольшая облачность. Однако вместе с тем дождя не будет. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Столбики термометров днем покажут во всех областях от +18 до +23 градусов. Ночью температура опустится до +5 +10 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня небольшая облачность, но сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет +21 +23 градуса, а ночью +8 +10 градусов.