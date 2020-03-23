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"За аналогією з Італією": у МОЗ розповіли про розрахунки гіршого сценарію по коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 08:34
"За аналогією з Італією": у МОЗ розповіли про розрахунки гіршого сценарію по коронавірусу
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

У головного санітарного лікаря є розрахунки найгіршого сценарію

В Україні є розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв'язку з поширенням коронавірусу, він порівнянний з ситуацією в Італії. Про це заявив глава МОЗ Ілля Ємець в ефірі каналу "112".

Ємець зазначив, що виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми самий найгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого зама є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Раніше в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

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