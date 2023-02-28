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По 10 атак щодня. Малюк розповів про цілі російських кібернападів

Фото: Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість російських кібератак на Україну зросла у п'ять разів у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову СБУ Василя Малюка в інтерв'ю Independent.

Він зазначив, що Україна бореться зі збільшенням кількості кібератак РФ.

Малюк повідомив, що у 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, у 2021 році - близько 2 тисяч. Але після повномасштабного вторгнення їх зафіксували понад 4500.

За його словами, йдеться про різні типи атак, іноді дійсно масові, а іноді досить витончені.

"Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня… Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі", - сказав голова СБУ.

Нагадаємо, 23 лютого РФ здійснила масштабну кібератаку на сайти українських державних та місцевих органів влади.

До того ж, за даними Google, кількість російських кібератак на країни НАТО зросла в чотири рази.

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