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PMI планирует купить шведского производителя никотиносодержащих продуктов за 16 млрд долларов

Фото: PMI планирует купить шведского производителя никотиносодержащих продуктов за 16 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компания Philip Morris International (PMI) планирует купить шведского производителя никотиносодержащих продуктов Swedish Match AB за 161,2 млрд шведских крон ($16 млрд).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

PMI заплатит по 106 крон деньгами за каждую акцию Swedish Match. Это на 39,4% превышает их стоимость по состоянию на 9 мая.

Официальное предложение по приобретению Swedish Match должно быть опубликовано 22 июня.

Эта сделка расширит портфель бездымных продуктов PMI и будет способствовать росту компании в США и на других рынках.

В 2016 году PMI объявила о своей новой стратегии: как можно скорее заменить сигареты научно обоснованными, менее вредными альтернативами - в интересах совершеннолетних потребителей, которые иначе продолжали бы курить, общества и своих акционеров. С 2008 года PMI инвестировала более 9 миллиардов долларов в исследования, разработку и коммерциализацию своих бездымных продуктов.

В 2015 году все доходы компании были получены от продажи сигарет. В 2021 году почти 30% дохода PMI были получены от продажи бездымных альтернатив.

PMI рассчитывает, что к 2025 году доля такой продукции составит более 50% чистого годового дохода.

В 2016 году Украина стала седьмым рынком, где PMI представила свой бездымный продукт IQOS.

Philip Morris International вышла на украинский рынок в 1994 году. Компании принадлежит фабрика в Харьковской области, прекратившая работу из-за военных действий. Сейчас "Филипп Моррис" импортирует свою продукцию из стран ЕС и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. С начала войны компания оплатила 2,4 млрд грн.

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Philip Morris