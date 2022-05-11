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PMI планує купити шведського виробника нікотиновмісних продуктів за 16 млрд доларів

Фото: PMI планує купити шведського виробника нікотиновмісних продуктів за 16 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компанія Philip Morris International (PMI) планує купити шведського виробника нікотиновмісних продуктів Swedish Match AB за 161,2 млрд шведських крон ($16 млрд).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

PMI заплатить по 106 крон грошима за кожну акцію Swedish Match. Це на 39,4% перевищує їхню вартість станом на 9 травня.

Офіційна пропозиція щодо придбання Swedish Match має бути опублікована 22 червня.

Ця угода розширить портфель бездимних продуктів PMI та сприятиме зростанню компанії в США та на інших ринках.

У 2016 році PMI оголосила про свою нову стратегію: якнайшвидше замінити сигарети науково обґрунтованими, менш шкідливими альтернативами - в інтересах повнолітніх споживачів, які інакше продовжували б курити, суспільства та своїх акціонерів. З 2008 року PMI інвестувала понад 9 мільярдів доларів у дослідження, розробку та комерціалізацію своїх бездимних продуктів.

У 2015 році всі доходи компанії були отримані від продажу сигарет. У 2021 році майже 30% доходу PMI було отримані від продажу бездимних альтернатив.

PMI розраховує, що до 2025 року частка такої продукції становитиме понад 50% чистого річного доходу.

У 2016 році Україна стала сьомим ринком, де РМІ представила свій бездимний продукт IQOS.

Philip Morris International вийшла на український ринок у 1994 році. Компанії належить фабрика в Харківській області, що припинила роботу через військові дії. Наразі "Філіп Морріс" імпортує свою продукцію з країн ЄС і є одним з найбільших платників податків в Україні. З початку війни компанія сплатила 2,4 млрд грн.

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Philip Morris