Плюсова температура та снігопад: синоптики дали прогноз погоди на завтра
У суботу, 18 лютого, в Україні очікується тепла погода. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до 9 градусів тепла. Проте у більшості областей сніжитиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні буде хмарно.
У західних регіонах синоптики прогнозують дощ, на Закарпатті також значний дощ. Температура вночі очікується на рівні 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла. В Карпатах очікується значний сніг, температура вночі та вдень близько 0°.
На решті території України у суботу прогнозують мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях значний сніг. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. На сході та в Сумській області вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.
На Лівобережжі та в Карпатах, а вночі по всій Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних регіонах місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.
Погода у Київській області
В області буде хмарно. Вночі очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий дощ.
Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Також можливі пориви 17-22 м/с, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпечності.
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, 18-19 лютого у горах можливе сходження лавин.
Окрім того, синоптики дали прогноз погоди до кінця лютого.
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