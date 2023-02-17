Плюсова температура та снігопад: синоптики дали прогноз погоди на завтра

У суботу, 18 лютого, в Україні очікується тепла погода. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до 9 градусів тепла. Проте у більшості областей сніжитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні буде хмарно.

У західних регіонах синоптики прогнозують дощ, на Закарпатті також значний дощ. Температура вночі очікується на рівні 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла. В Карпатах очікується значний сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

На решті території України у суботу прогнозують мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях значний сніг. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. На сході та в Сумській області вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

На Лівобережжі та в Карпатах, а вночі по всій Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних регіонах місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Погода у Київській області

В області буде хмарно. Вночі очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий дощ.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Також можливі пориви 17-22 м/с, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, 18-19 лютого у горах можливе сходження лавин.

Окрім того, синоптики дали прогноз погоди до кінця лютого.

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