ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третій рівень небезпеки. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Новость на русском →
П'ятниця 17 лютого 2023 13:19
Третій рівень небезпеки. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах Фото: українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Синоптики попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 18-19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - зазначають синоптики.

Третій рівень небезпеки. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Окрім цього помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:

  • 17 лютого - на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.
  • 17-19 лютого - у горах Львівської та Чернівецької областей.

РБК-Україна розповідало про "сюрпризи", які підготувала погода на сьогодні.

До того ж, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця лютого в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений