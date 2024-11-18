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"Плюсы" для защитников: как будет работать новая программа поддержки военнослужащих

Понедельник 18 ноября 2024 18:54
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"Плюсы" для защитников: как будет работать новая программа поддержки военнослужащих Фото: военнослужащий (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Министерство обороны Украины планирует запустить новую инициативу - Общенациональную программу поддержки военнослужащих под названием "Плюсы".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "МОУ. Цифровизация. Итоги 2024".

По словам чиновника, программа создает систему лояльности для военных, которая будет включать:

  • Бонусы и скидки на товары и услуги;
  • приоритетный доступ к определенным категориям продуктов;
  • Виртуальная валюта, созвучная концепции "Армия+".

Черногоренко подчеркнула, что в программу присоединятся 100 ведущих бизнесов Украины, которые подпишут меморандум из Минобороны.

Среди первых партнеров уже согласились стать такие компании, как "Укрзализныця", "Розетка", "Укрнафта" и "Новая почта".

Таким образом, программа "Плюсы" будет направлена на создание экосистемы поддержки для военнослужащих и стимулирование сотрудничества между государством и бизнесом.

Известно, что инициаторы программы уже приглашают другие компании включиться в проект, чтобы расширить возможности поддержки защитников Украины.

Добавим, что в Украине уже существует множество различных программ поддержки и помощи как военнослужащим, так и ветеранам во многих сферах.

К примеру, в сфере предоставления медицинских услуг было введено несколько бесплатных инициатив. Так, в Украине ветераны и военнослужащие могут получать стоматологические услуги, не беспокоясь за их оплату.

Напомним, что в Украине хотят ввести особые условия для работы предпринимателей - ветеранов.

Им планируется предоставлять ряд дополнительных преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы. Это могут быть, в частности, гранты, льготные кредиты, компенсация процентных ставок по кредитам, поддержка в сфере лизинга и т.д.

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