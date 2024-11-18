"Плюсы" для защитников: как будет работать новая программа поддержки военнослужащих
Министерство обороны Украины планирует запустить новую инициативу - Общенациональную программу поддержки военнослужащих под названием "Плюсы".
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "МОУ. Цифровизация. Итоги 2024".
По словам чиновника, программа создает систему лояльности для военных, которая будет включать:
- Бонусы и скидки на товары и услуги;
- приоритетный доступ к определенным категориям продуктов;
- Виртуальная валюта, созвучная концепции "Армия+".
Черногоренко подчеркнула, что в программу присоединятся 100 ведущих бизнесов Украины, которые подпишут меморандум из Минобороны.
Среди первых партнеров уже согласились стать такие компании, как "Укрзализныця", "Розетка", "Укрнафта" и "Новая почта".
Таким образом, программа "Плюсы" будет направлена на создание экосистемы поддержки для военнослужащих и стимулирование сотрудничества между государством и бизнесом.
Известно, что инициаторы программы уже приглашают другие компании включиться в проект, чтобы расширить возможности поддержки защитников Украины.
Добавим, что в Украине уже существует множество различных программ поддержки и помощи как военнослужащим, так и ветеранам во многих сферах.
К примеру, в сфере предоставления медицинских услуг было введено несколько бесплатных инициатив. Так, в Украине ветераны и военнослужащие могут получать стоматологические услуги, не беспокоясь за их оплату.
Напомним, что в Украине хотят ввести особые условия для работы предпринимателей - ветеранов.
Им планируется предоставлять ряд дополнительных преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы. Это могут быть, в частности, гранты, льготные кредиты, компенсация процентных ставок по кредитам, поддержка в сфере лизинга и т.д.
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