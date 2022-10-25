UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Плюс шість місяців. У Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із України

Фото: Грузія продовжила програму допомоги переселенцям із України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Грузії продовжили програму допомоги українським біженцям на шість місяців. Спеціальний соціальний пакет було прийнято урядом країни у лютому з початком російського вторгнення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини-Грузія.

"Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня - Агентство у справах переселенців", - зазначив Азарашвілі.

Міністр повідомив, що на сьогодні у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 ларі на сім'ю (це трохи більше 4 тисяч грн). Крім того, понад тисячу людей отримують щомісячну соціальну допомогу — 45 ларі (600 грн) на особу.

Міністр також навів статистику, згідно з якими після липня уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир приблизно на 1,8 млн ларі (24 млн грн).

За словами міністра, уряд заплатив за тимчасове житло громадян, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі. Крім того, до 800 тисяч ларі було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали різні клініки в Грузії. За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають майже 26 тисяч українців.

Раніше ми писали, що влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією , який поки що є досить ліберальним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВторгнення Росії до України