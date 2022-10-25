Плюс шесть месяцев. В Грузии продлили программу помощи переселенцам из Украины

"Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев", - отметил Азарашвили.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир – по 300 лари на семью (это чуть больше 4 тысяч грн). Кроме того, более тысячи человек получают ежемесячную социальную помощь — 45 лари (600 грн) на человека.

Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1,8 млн лари (24 млн грн).

По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари. Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии. По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся почти 26 тысяч украинцев.