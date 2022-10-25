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Плюс шість місяців. У Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із України

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Тбілісі, Вівторок 25 жовтня 2022 20:12
Плюс шість місяців. У Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із України Фото: Грузія продовжила програму допомоги переселенцям із України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Грузії продовжили програму допомоги українським біженцям на шість місяців. Спеціальний соціальний пакет було прийнято урядом країни у лютому з початком російського вторгнення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини-Грузія.

"Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня - Агентство у справах переселенців", - зазначив Азарашвілі.

Міністр повідомив, що на сьогоднішній день у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 скринь на сім'ю (це трохи більше 4 тисяч грн). Крім того, понад тисячу людей отримують щомісячну соціальну допомогу — 45 ларі (600 грн) на особу.

Міністр також навів статистику, згідно з якими після липня уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир приблизно на 1,8 млн ларі (24 млн грн).

За словами міністра, уряд заплатив за тимчасове житло громадян, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі. Крім того, до 800 тисяч скриньки було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали різні клініки в Грузії. За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають майже 26 тисяч українців.

Раніше ми писали, що влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією , який поки що є досить ліберальним.

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