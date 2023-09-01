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Плюс ще один кратер. В NASA показали результати "роботи" російської "Луна-25"

Фото: в NASA показали результати "роботи" російської "Луна-25" (Роскосмос)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало місце падіння російської станції "Луна-25". На Місяці з'явився ще один невеличкий кратер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Як пише управління, космічний апарат NASA LRO, сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, ймовірно, є результатом падіння російської станції "Луна-25".  

 

Фото: в NASA показали результати "роботи" російської "Луна-25" (nasa.gov)

Зазначається, що останній знімок було зроблено ще в червні 2022 року. Тоді ж кратера на фотографії не було, однак він з'явився недалеко від передбачуваної точки падіння "Луна-25" протягом наступного року. 

Додається, що кратер близько 10 м у діаметрі з'явився на внутрішньому краю кратера Pontecoulant G, що розташований за 400 км від передбачуваного місця посадки станції. 

Російська спроба висадитись на Місяць 

Нещодавно перша в історії російська місія на Місяць з тріском провалилася

Місячна місія стартувала 11 серпня. Посадка "Луни-25" на Південний полюс супутника Землі мала відбутися вже 21 серпня, втім 20 серпня в "Роскосмосі" повідомили, що міжпланетна автоматична станція "Луна-25" розбилася, зіткнувшись із місячною поверхнею.

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