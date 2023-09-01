Плюс еще один кратер. В NASA показали результаты "работы" российской "Луна-25"

Как пишет управление, космический аппарат NASA LRO сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является результатом падения российской станции "Луна-25".

Фото: в NASA показали результаты "работы" российского "Луна-25" (nasa.gov)

Отмечается, что последний снимок был сделан еще в июне 2022 года. Тогда же кратера на фотографии не было, однако он появился недалеко от предполагаемой точки падения "Луна-25" в течение следующего года.

Добавляется, что кратер около 10 м в диаметре появился на внутреннем краю кратера Pontecoulant G, который расположен в 400 км от предполагаемого места посадки станции.

Российская попытка высадиться на Луну

Недавно первая в истории российская миссия на Луну с треском провалилась.

Лунная миссия стартовала 11 августа. Посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться уже 21 августа, однако 20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.