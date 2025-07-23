Плюс 500 млн гривень: Росія програла в черговому суді і винна ще більше грошей Україні

Зазначається, що 17 липня Господарський суд Києва виніс рішення щодо справи проти Росії, у якій було об'єднано позовні вимоги п'яти банків - "Грін Банк", "Ерде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" та "Фортуна-Банк". Суд повністю задовольнив вимогу Фонду до Росії на суму в 498,5 млн грн.

Частина активів вказаних банків, зокрема об'єкти нерухомості та кредитного портфеля, перебували на територіях Донецької та Луганської областей, які окупували проросійські терористи у 2014 році.

Внаслідок окупації цих територій проросійськими терористами за підтримки російської армії банки втратили можливість розпоряджатися цим майном та зазнали значних збитків.

Загальні збитки банків України від дій російського режиму з 2014 по 2022 рік у ФГВФО попередньо оцінюють у 84 мільярди гривень. За усіма фактами збитків буде подано позови, що призведе до стягнення з Росії грошей вже на міжнародній арені. Зараз розглядається ще два позови проти Росії: