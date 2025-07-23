Плюс 500 млн гривень: Росія програла в черговому суді і винна ще більше грошей Україні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виграв вже другий позов проти російського режиму щодо збитків від агресії РФ для банків, які виводяться з ринку. Суд зобов'язав Росію виплатити Фонду майже пів мільярда гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ФГВФО.
Зазначається, що 17 липня Господарський суд Києва виніс рішення щодо справи проти Росії, у якій було об'єднано позовні вимоги п'яти банків - "Грін Банк", "Ерде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" та "Фортуна-Банк". Суд повністю задовольнив вимогу Фонду до Росії на суму в 498,5 млн грн.
Частина активів вказаних банків, зокрема об'єкти нерухомості та кредитного портфеля, перебували на територіях Донецької та Луганської областей, які окупували проросійські терористи у 2014 році.
Внаслідок окупації цих територій проросійськими терористами за підтримки російської армії банки втратили можливість розпоряджатися цим майном та зазнали значних збитків.
Загальні збитки банків України від дій російського режиму з 2014 по 2022 рік у ФГВФО попередньо оцінюють у 84 мільярди гривень. За усіма фактами збитків буде подано позови, що призведе до стягнення з Росії грошей вже на міжнародній арені. Зараз розглядається ще два позови проти Росії:
Російський газовий монополіст "Газпром" також винен Україні чимало грошей. Так, у червні український "Нафтогаз" виграв арбітражний суд проти "Газпрому". Російську компанію зобов'язали відшкодувати 1,37 млрд доларів Україні.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україна має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд доларів. Ці кошти готуються стягнути з Росії та "Газпрому".
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