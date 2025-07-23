Плюс 500 млн гривен: Россия проиграла в очередном суде и должна еще больше денег Украине

Отмечается, что 17 июля Хозяйственный суд Киева вынес решение по делу против России, в котором были объединены исковые требования пяти банков - "Грин Банк", "Эрде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" и "Фортуна-Банк". Суд полностью удовлетворил требование Фонда к России на сумму в 498,5 млн грн.

Часть активов указанных банков, в частности объекты недвижимости и кредитного портфеля, находились на территориях Донецкой и Луганской областей, которые оккупировали пророссийские террористы в 2014 году.

Вследствие оккупации этих территорий пророссийскими террористами при поддержке российской армии банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом и понесли значительные убытки.

Общие убытки банков Украины от действий российского режима с 2014 по 2022 год в ФГВФЛ предварительно оценивают в 84 миллиарда гривен. По всем фактам убытков будут поданы иски, что приведет к взысканию с России денег уже на международной арене. Сейчас рассматривается еще два иска против России: