Плюс 40% до пенсії: кому передбачена така доплата до виплати

Кому належить доплата 40%

Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною. У 2026 році максимальна надбавка становить 1038 гривень на місяць.

Це 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таку суму отримують:

Герої України;

люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

матері, які народили 10 і більше дітей та виховали їх до шести років.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб цього року дорівнює 2595 гривням. Саме від цієї суми і рахують відсотки.

Виплату за особливі заслуги не призначають замість основної пенсії. Її додають до тієї пенсії, на яку людина вже має право за законом.

Надбавку можуть нарахувати до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років. Тобто якщо людина відповідає встановленим критеріям, до її основної виплати просто додається відповідна сума.

Самі розміри надбавок визначає наказ Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2017 року №2054. Їх рахують у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Які ще розміри доплат діють

40% - це верхня межа. Для інших категорій передбачені менші суми.

У 2026 році надбавки виглядають так:

39% - 1012,05 гривні;

38% - 986,10 гривні;

37% - 960,15 гривні;

36% - 934,20 гривні;

35% - 908,25 гривні;

34% - 882,30 гривні;

33% - 856,35 гривні;

32% - 830,40 гривні;

31% - 804,45 гривні;

25% - 648,75 гривні;

24% - 622,80 гривні;

23% - 596,85 гривні.

Конкретний розмір залежить від категорії та підстави, за якою людині призначили пенсію за особливі заслуги.

Чи треба подавати заяву

У Пенсійному фонді зазначають, що право на таку пенсію встановлюють за наявності документів, які підтверджують заслуги. Звернутися можна в електронній або паперовій формі.

Якщо людина набула право на виплату і звернулася протягом 12 місяців, надбавку встановлять з дня набуття права.

Через збільшення прожиткового мінімуму до 2595 гривень фонд перерахував пенсії за особливі заслуги з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, чому багаторічна сплата ЄСВ не гарантує підприємцям високої пенсії.