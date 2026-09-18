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Плюс 40% к пенсии: кому предусмотрена такая доплата к выплате

06:30 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: некоторые украинцы могут получить доплаты от 600 до 1000 грн (Getty Images)

Часть украинцев ежемесячно получает в основную пенсию еще более тысячи гривен. Право на эту прибавку дает не возраст и не стаж, а совсем другое основание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "Об особых заслугах перед Украиной".

Кому положена доплата 40%

Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году максимальная прибавка составляет 1038 гривен в месяц.

Это 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Такую сумму получают:

  • Герои Украины;
  • люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;
  • матери, родившие 10 и более детей, и воспитали их до шести лет.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в этом году равняется 2595 гривнам. Именно от этой суммы и считаются проценты.

Выплата за особые заслуги не назначается вместо основной пенсии. Ее прибавляют к той пенсии, на которую человек уже имеет право по закону.

Прибавку могут начислить к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. То есть если человек отвечает установленным критериям, к его основной выплате просто прилагается соответствующая сумма.

Сами размеры надбавок определяет приказ Министерства социальной политики Украины от 27 декабря 2017 №2054. Их считают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Какие еще размеры доплат действуют

40% – это верхний предел. Для других категорий предусмотрены меньшие суммы.

В 2026 году надбавки выглядят так:

  • 39% – 1012,05 гривны;
  • 38% – 986,10 гривны;
  • 37% – 960,15 гривны;
  • 36% – 934,20 гривны;
  • 35% – 908,25 гривны;
  • 34% – 882,30 гривны;
  • 33% – 856,35 гривны;
  • 32% – 830,40 гривны;
  • 31% – 804,45 гривны;
  • 25% – 648,75 гривны;
  • 24% – 622,80 гривны;
  • 23% – 596,85 гривны.

Конкретный размер зависит от категории и основания, согласно которому человеку назначили пенсию за особые заслуги.

Нужно ли подавать заявление

В Пенсионном фонде отмечают, что право на такую пенсию устанавливают при наличии документов, подтверждающих заслуги. Обратиться можно в электронной или бумажной форме.

Если человек получил право на выплату и обратился в течение 12 месяцев, надбавку установят со дня обретения права.

Из-за увеличения прожиточного минимума до 2595 гривен фонд перечислил пенсии за особые заслуги с 1 января 2026 года.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили,почему многолетняя уплата ЕСВ не гарантирует предпринимателям высокой пенсии.

Большинство ФЛП годами платят взнос с минимальной базы, а от этой суммы зависит индивидуальный коэффициент заработка и итоговый размер выплаты.

Тем временем семьи с детьми, пострадавшими от войны, могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.

В 2026 году действуют четыре программы, а самая большая сумма - 19 400 гривен на домохозяйство - предусмотрена на подготовку к зиме.

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