Плюс 10 млрд гривень до бюджету: у Раді хочуть ввести податок на надприбутки банків

"У разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд гривень", - написав він.

За його даними, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами - 73,5 млрд грн. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.

"Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками", - додав він.

Проектом №9656 гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету. Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".

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