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Пляжный сезон в Киеве пока не начнут: в КГГА назвали причину

Фото: пляжный сезон в Киеве пока не начнут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Местные власти Киева пока не планируют начинать пляжный сезон в столице из-за угрозы обнаружения взрывоопасных предметов в водоемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты проверили уже два киевских пляжа: "Центральный" и "Венеция". Там они не обнаружили взрывоопасных предметов. При этом проверки продолжаются.

"Однако водолазы также извлекают со дна другие габаритные предметы и ветви", - добавляют в КГГА.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас киевлянам в условиях военного положения не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха.

Напомним, ранее стало известно, что два жителя Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Одним из погибших оказался восьмилетний мальчик.

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