Пляжний сезон у Києві поки не розпочнуть: у КМДА назвали причину

Місцева влада Києва поки не планує розпочинати пляжний сезон у столиці через загрозу виявлення вибухонебезпечних предметів у водоймах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що фахівці перевірили вже два київські пляжі: "Центральний" та "Венеція". Там вони не виявили вибухонебезпечні предмети. При цьому перевірки продовжуються.
"Однак водолази також витягають з дна інші габаритні предмети та гілки", - додають у КМДА.
У відомстві наголошують, що зараз киянам в умовах воєнного стану не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє жителів Маріуполя підірвалися на замінованому російськими окупантами пляжі. Одним із загиблих виявився восьмирічний хлопчик.
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