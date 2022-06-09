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Пляжний сезон у Києві поки не розпочнуть: у КМДА назвали причину

Фото: пляжний сезон у Києві поки не розпочнуть (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місцева влада Києва поки не планує розпочинати пляжний сезон у столиці через загрозу виявлення вибухонебезпечних предметів у водоймах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що фахівці перевірили вже два київські пляжі: "Центральний" та "Венеція". Там вони не виявили вибухонебезпечні предмети. При цьому перевірки продовжуються.

"Однак водолази також витягають з дна інші габаритні предмети та гілки", - додають у КМДА.

У відомстві наголошують, що зараз киянам в умовах воєнного стану не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє жителів Маріуполя підірвалися на замінованому російськими окупантами пляжі. Одним із загиблих виявився восьмирічний хлопчик.

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КМДАКиївВійна Росії проти України