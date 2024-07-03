Пляжний сезон 2024. В яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм

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Полтавська область

Цей регіон, згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, є одним із рекордсменів за кількістю відкритих для купання та відпочинку локацій. В цілому у 2024 році їх 33.

У місті Кременчук працюватимуть 10 пляжів:

шість - на річці Дніпро

три - на річці Сухий Кагамлик

один - на озері "Силікатне"

У Полтаві, на річці Ворскла, функціонуватимуть шість місць для відпочинку та купання. Одне із них - біля мостової споруди.

У містах Лубни, Глобино, Горішні Плавні та у селищі Нові Санжари працюватимуть по два пляжі.

У Миргороді для відвідувачів відкриті чотири пляжі.

Крім того, локації біля водойм працюватимуть у селах: Світлогірське, Білики, Кобиляки та Чутове.

Уточнюється, що майже на всіх пляжах є облаштована інфраструктура та рятувальники.

Пляж на Ворсклі (фото: uk.wikipedia.org)

Хмельницька область

У цьому регіоні поточного року функціонуватиме 21 пляж.

Кожен із них - обладнаний усією необхідною інфраструктурою для комфортного та безпечного відпочинку.

На річці Дністер працюватимуть вісім пляжів:

по два - у селищах Стара Ушиця та Рудківці

та по одному - у селах Колодіївка, Сокіл, Велика Слобода та Устя

У місті Хмельницький відкритим буде один пляж - на лівому березі річки Південний Буг.

У містах Нетішин, Славута, Полонне, Ізяслав, Волочиськ, Городок, Деражня, Красилів, Старокостянтинів, а також у селищах Летичів та Правдівці (на базі відпочинку "Фенікс") працюватимуть по одному пляжу.

Крім того, планується відкриття пляжів у селищі Стара Синява та селах Новоставці, Аркадіївці, Кременчуки.

Львівська область

У цій області цьогоріч офіційно працюватимуть 20 пляжів.

Найбільше пляжів - 12 - готові приймати відпочивальників у Львівському районі (переважно на території готельних комплексів та баз відпочинку).

У Стрийському районі відпочити можна на шістьох пляжах.

У Яворівському та Золочівському районах відкрились по одній пляжній локації.

Волинська область

Ця область пропонує українцям 19 офіційних локацій відпочинку біля води:

шість із них - на озері "Світязь"

три - на озері "Велимче" (у селі Соловичі)

У місті Луцьк буде відкрито два пляжі - на річці Стирта на Теремнівській водоймі.

Працюватимуть пляжі також:

у місті Берестечко - на березі річки Стир

- на березі річки Стир у місті Нововолинськ - біля місцевого озера

- біля місцевого озера у селищі Любешів - біля річки Стохід

- біля річки Стохід у селі Гаївка - на озері "Пісочне"

- на озері "Пісочне" у місті Ковель - біля річки Турія

- біля річки Турія у селищі Турійськ - біля озера "Турійське"

- біля озера "Турійське" у селищі Луків - на озері на території Луківської громади

Крім того, працюватиме пляж на базі відпочинку на березі озера "Добре".

Згідно з даними Волинської обласної військової адміністрації, на всіх пляжах облаштована необхідна інфраструктура.

Озеро "Світязь" (фото: uk.wikipedia.org)

Сумська область

У цій області працюватимуть дев'ять пляжів з облаштованою інфраструктурою.

В обласному центрі - у місті Суми - відвідувачів прийматимуть два пляжі:

один - на березі річки Псел

інший - на озері Чеха

По одному пляжу працюватимуть:

у місті Ромни - на території колишньої човнової станції

- на території колишньої човнової станції у місті Шостка - на озері Галінківське

- на озері Галінківське у селі Буймерівка - на території соснового спа-курорту

- на території соснового спа-курорту у селищах Пустовійтівка та Москалівка - у колишньому таборі

Крім того, пляжі облаштовані на річці Ворскла - у селах Чернеччина та Климентове.

За даними ВЦА, необхідна для безпечного відпочинку інфраструктура є на всіх пляжах, окрім озера Галінківське.

Івано-Франківська область

У цьому регіоні функціонуватимуть чотири пляжі, облаштовані необхідною інфраструктурою:

у місті Івано-Франківськ - на міському озері

- на міському озері у Галичі - Галицький міський пляж на лівому березі річки Дністер

- Галицький міський пляж на лівому березі річки Дністер у Калуші - на озері в міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка

- на озері в міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка у селі Поляниця - ТК "Буковель"

Згідно з даними ОВА, у місцях масового відпочинку купання заборонено. На інших водних об'єктах проводитиметься виключно прокат човнів та катамаранів.

Тернопільська область

У цій області України офіційно працюватимуть три пляжі.

У Тернополі для відвідування й купання будуть відкриті два пляжі:

"Дальній пляж"

"Циганка"

Ще один - у селищі Залізці під назвою "Сонячний берег".

На всіх зазначених локаціях наявна необхідна інфраструктура.

Чернівецька область

В одному з найбезпечніших регіонів країни цього року функціонуватимуть чотири пляжі:

один - у місті Чернівці

один - у селищі Великий Кучурів

один - у селищі Магала

один - у селі Бояни

Уточнюється, що кожна з цих локацій має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.

Черкаська область

У цьому регіоні влітку функціонуватимуть три пляжі та 11 місць для відпочинку біля водойм.

У Черкасах працюватимуть три комунальні пляжі:

"Соснівський-1"

"Казбетський"

"Митницький"

У Смілі - також три місця для відпочинку:

два - на річці Тясмин

один - на річці Сріблянка

Крім того, дві водні локації працюватимуть у селищі Червона Слобода і по одній - у селах Будище, Лозівок, Савківка, Крутьки, Мельники та місті Ватутіне.

Річка Тясмин (фото: uk.wikipedia.org)

Одеська область

Тут влада регіону планує відкрити для відвідування 20 пляжів.

Більшість із них - в Одеському районі. Один - в Ізмаїльському районі.

Дозволити відпочинок можуть також у лагуні в селі Приморське.

Крім того, в ОВА планують відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове (яке від початку повномасштабного вторгнення є закритою для туристів територією, оскільки маршрут знаходиться поруч із кордоном із Румунією та має військові обмеження).

Житомирська область

У цій область влітку 2024 року для відвідувачів відкрито три пляжі:

два - у місті Житомир на річці Тетерів

на річці Тетерів один - у місті Звягель

Всі вони обладнані необхідною для зручного відпочинку інфраструктурою.

Кіровоградська область

У цьому регіоні в період літніх канікул і відпусток працюватимуть п'ять місць масового відпочинку біля водойм:

чотири - у Голованівському районі

один - у Кропивницькому

Рівненська область

Тут цього літа будуть офіційно працювати дев'ять пляжів:

чотири - у селі Демидівка

три - у місті Здолбунів

один - у селі Млинівка

один - у селі Городоцьке

Миколаївська область

У цьому регіоні пляжний сезон було відкрито ще у травні. Наразі в області працюють усього три пляжі:

один - у місті Первомайськ

один - у місті Южноукраїнськ

один - біля села Пелагеївка на території "Пелагеївського табору відпочинку"

Необхідна інфраструктура облаштована на всіх пляжах.

Ландшафтний заказник Острів Довгий у Первомайську (фото: uk.wikipedia.org)

Харківська область

У цьому регіоні офіційно працює лише один пляж - "Роща".

Він розташований у смт Пісочин - на території дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Роща" приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

Де пляжного сезону 2024 не буде

У прес-службі Держтуризму нагадали, що в літній відпочинок українців вніс свої корективи воєнний стан.

"Заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури (військові об'єкти, енергетичні об'єкти та інші важливі для життєдіяльності країни локації). Недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів із Білоруссю та РФ", - пояснили в агентстві.

Узбережжя Азовського моря - повністю окуповане ворогом, тоді як чорноморське - практично недоступне через мінну небезпеку та загрози ракетних обстрілів.

Пляжний сезон 2024 (інфографіка: tourism.gov.ua)

З огляду на безпекову ситуацію та потенційні ризики для громадян, цьогорічний пляжний сезон не відкриватимуть:

у Вінницькій області

у Дніпропетровській області

у Запорізькій області

у Херсонській області

у Донецькій області

у Луганській області

у Київській області

у Києві (де є 14 офіційних пляжів на березі Дніпра та на деяких міських озерах, однак відсутні облаштовані укриття чи бомбосховища у близькій доступності)

у Чернігівській області

Насамкінець, на момент підготовки матеріалу офіційної інформації щодо відкриття пляжів у регіоні не надало Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.