Пляжний сезон 2024. В яких регіонах України та де саме можна відпочити біля водойм

До повномасштабного вторгнення РФ в Україні нараховувалося понад 350 пляжів біля річок та озер, а також близько 190 - на узбережжі Чорного та Азовського морів. Війна внесла свої корективи, тож відпочивати біля водойм можна зараз не всюди.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму розповідає, в яких областях і де саме українці можуть відпочити біля води у 2024 році.
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Цей регіон, згідно з даними Державного агентства розвитку туризму, є одним із рекордсменів за кількістю відкритих для купання та відпочинку локацій. В цілому у 2024 році їх 33.
У місті Кременчук працюватимуть 10 пляжів:
У Полтаві, на річці Ворскла, функціонуватимуть шість місць для відпочинку та купання. Одне із них - біля мостової споруди.
У містах Лубни, Глобино, Горішні Плавні та у селищі Нові Санжари працюватимуть по два пляжі.
У Миргороді для відвідувачів відкриті чотири пляжі.
Крім того, локації біля водойм працюватимуть у селах: Світлогірське, Білики, Кобиляки та Чутове.
Уточнюється, що майже на всіх пляжах є облаштована інфраструктура та рятувальники.
Пляж на Ворсклі (фото: uk.wikipedia.org)
У цьому регіоні поточного року функціонуватиме 21 пляж.
Кожен із них - обладнаний усією необхідною інфраструктурою для комфортного та безпечного відпочинку.
На річці Дністер працюватимуть вісім пляжів:
У місті Хмельницький відкритим буде один пляж - на лівому березі річки Південний Буг.
У містах Нетішин, Славута, Полонне, Ізяслав, Волочиськ, Городок, Деражня, Красилів, Старокостянтинів, а також у селищах Летичів та Правдівці (на базі відпочинку "Фенікс") працюватимуть по одному пляжу.
Крім того, планується відкриття пляжів у селищі Стара Синява та селах Новоставці, Аркадіївці, Кременчуки.
У цій області цьогоріч офіційно працюватимуть 20 пляжів.
Найбільше пляжів - 12 - готові приймати відпочивальників у Львівському районі (переважно на території готельних комплексів та баз відпочинку).
У Стрийському районі відпочити можна на шістьох пляжах.
У Яворівському та Золочівському районах відкрились по одній пляжній локації.
Ця область пропонує українцям 19 офіційних локацій відпочинку біля води:
У місті Луцьк буде відкрито два пляжі - на річці Стирта на Теремнівській водоймі.
Працюватимуть пляжі також:
Крім того, працюватиме пляж на базі відпочинку на березі озера "Добре".
Згідно з даними Волинської обласної військової адміністрації, на всіх пляжах облаштована необхідна інфраструктура.
Озеро "Світязь" (фото: uk.wikipedia.org)
У цій області працюватимуть дев'ять пляжів з облаштованою інфраструктурою.
В обласному центрі - у місті Суми - відвідувачів прийматимуть два пляжі:
По одному пляжу працюватимуть:
Крім того, пляжі облаштовані на річці Ворскла - у селах Чернеччина та Климентове.
За даними ВЦА, необхідна для безпечного відпочинку інфраструктура є на всіх пляжах, окрім озера Галінківське.
У цьому регіоні функціонуватимуть чотири пляжі, облаштовані необхідною інфраструктурою:
Згідно з даними ОВА, у місцях масового відпочинку купання заборонено. На інших водних об'єктах проводитиметься виключно прокат човнів та катамаранів.
У цій області України офіційно працюватимуть три пляжі.
У Тернополі для відвідування й купання будуть відкриті два пляжі:
Ще один - у селищі Залізці під назвою "Сонячний берег".
На всіх зазначених локаціях наявна необхідна інфраструктура.
В одному з найбезпечніших регіонів країни цього року функціонуватимуть чотири пляжі:
Уточнюється, що кожна з цих локацій має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.
У цьому регіоні влітку функціонуватимуть три пляжі та 11 місць для відпочинку біля водойм.
У Черкасах працюватимуть три комунальні пляжі:
У Смілі - також три місця для відпочинку:
Крім того, дві водні локації працюватимуть у селищі Червона Слобода і по одній - у селах Будище, Лозівок, Савківка, Крутьки, Мельники та місті Ватутіне.
Річка Тясмин (фото: uk.wikipedia.org)
Тут влада регіону планує відкрити для відвідування 20 пляжів.
Більшість із них - в Одеському районі. Один - в Ізмаїльському районі.
Дозволити відпочинок можуть також у лагуні в селі Приморське.
Крім того, в ОВА планують відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове (яке від початку повномасштабного вторгнення є закритою для туристів територією, оскільки маршрут знаходиться поруч із кордоном із Румунією та має військові обмеження).
У цій область влітку 2024 року для відвідувачів відкрито три пляжі:
Всі вони обладнані необхідною для зручного відпочинку інфраструктурою.
У цьому регіоні в період літніх канікул і відпусток працюватимуть п'ять місць масового відпочинку біля водойм:
Тут цього літа будуть офіційно працювати дев'ять пляжів:
У цьому регіоні пляжний сезон було відкрито ще у травні. Наразі в області працюють усього три пляжі:
Необхідна інфраструктура облаштована на всіх пляжах.
Ландшафтний заказник Острів Довгий у Первомайську (фото: uk.wikipedia.org)
У цьому регіоні офіційно працює лише один пляж - "Роща".
Він розташований у смт Пісочин - на території дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Роща" приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".
У прес-службі Держтуризму нагадали, що в літній відпочинок українців вніс свої корективи воєнний стан.
"Заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури (військові об'єкти, енергетичні об'єкти та інші важливі для життєдіяльності країни локації). Недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів із Білоруссю та РФ", - пояснили в агентстві.
Узбережжя Азовського моря - повністю окуповане ворогом, тоді як чорноморське - практично недоступне через мінну небезпеку та загрози ракетних обстрілів.
Пляжний сезон 2024 (інфографіка: tourism.gov.ua)
З огляду на безпекову ситуацію та потенційні ризики для громадян, цьогорічний пляжний сезон не відкриватимуть:
Насамкінець, на момент підготовки матеріалу офіційної інформації щодо відкриття пляжів у регіоні не надало Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.
Нагадаємо, раніше у МВС розповіли про базові правила безпеки на воді.
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