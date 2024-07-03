Пляжный сезон 2024. В каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов

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Полтавская область

Этот регион, согласно данным Государственного агентства по развитию туризма, является одним из рекордсменов по количеству открытых для купания и отдыха локаций. В общей сложности в 2024 году их 33.

В городе Кременчуг будут работать 10 пляжей:

шесть - на реке Днепр

три - на реке Сухой Кагамлык

один - на озере "Силикатное"

В Полтаве на реке Ворскла будут функционировать шесть мест для отдыха и купания. Одно из них - возле мостового сооружения.

В городах Лубны, Глобино, Горишние Плавни и в поселке Новые Санжары будут работать по два пляжа.

В Миргороде для посетителей открыты четыре пляжа.

Кроме того, локации у водоемов будут работать в селах: Светлогорское, Билыки, Кобыляки и Чутово.

Уточняется, что почти на всех пляжах обустроена инфраструктура и есть спасатели.

Пляж на Ворскле (фото: uk.wikipedia.org)

Хмельницкая область

В этом регионе в текущем году будет функционировать 21 пляж.

Каждый из них - оборудован всей необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного отдыха.

На реке Днестр будут работать восемь пляжей:

по два - в поселках Старая Ушица и Рудковцы

и по одному - в селах Колодиевка, Сокол, Великая Слобода и Устя.

В городе Хмельницкий открыт один пляж - на левом берегу реки Южный Буг.

В городах Нетешин, Славута, Полонное, Изяслав, Волочиск, Городок, Деражня, Красилов, Староконстантинов, а также в поселках Летичив и Правдовцы (на базе отдыха "Феникс") будут работать по одному пляжу.

Кроме того, планируется открытие пляжей в поселке Старая Синява и селах Новоставцы, Аркадиивцы, Кременчуки.

Львовская область

В этой области в этом году будут официально работать 20 пляжей.

Больше всего пляжей - 12 - готовы принимать отдыхающих во Львовском районе (преимущественно на территории гостиничных комплексов и баз отдыха).

В Стрыйском районе отдохнуть можно на шести пляжах.

В Яворивском и Золочевском районах открылись по одной пляжной локации.

Волынская область

Эта область предлагает украинцам 19 официальных локаций отдыха у воды:

шесть из них - на озере "Свитязь"

три - на озере "Велимче" (в селе Соловичи)

В городе Луцк будут открыты два пляжа - на реке Стырта на Теремновском водоеме.

Будут работать пляжи также:

в городе Берестечко - на берегу реки Стыр

- на берегу реки Стыр в городе Нововолынск - у местного озера

- у местного озера в поселке Любешев - у реки Стоход

- у реки Стоход в селе Гаевка - на озере "Песочное"

- на озере "Песочное" в городе Ковель - у реки Турия

- у реки Турия в поселке Турийск - у озера "Турийское"

- у озера "Турийское" в поселке Луков - на озере на территории Луковской общины

Кроме того, будет работать пляж на базе отдыха на берегу озера "Добре".

Согласно данным Волынской областной военной администрации, на всех пляжах обустроена необходимая инфраструктура.

Озеро "Свитязь" (фото: uk.wikipedia.org)

Сумская область

В этой области будут работать девять пляжей с обустроенной инфраструктурой.

В областном центре - в городе Сумы - посетителей будут принимать два пляжа:

один - на берегу реки Псел

другой - на озере Чеха

По одному пляжу будут работать:

в городе Ромны - на территории бывшей лодочной станции

- на территории бывшей лодочной станции в городе Шостка - на озере Галинковское

- на озере Галинковское в селе Буймеровка - на территории соснового спа-курорта

- на территории соснового спа-курорта в поселках Пустовойтовка и Москалевка - в бывшем лагере

Кроме того, пляжи обустроены на реке Ворскла - в селах Чернеччина и Климентово.

По данным ВГА, необходимая для безопасного отдыха инфраструктура есть на всех пляжах, кроме озера Галинковское.

Ивано-Франковская область

В этом регионе будут функционировать четыре пляжа, оборудованные необходимой инфраструктурой:

в городе Ивано-Франковск - на городском озере

- на городском озере в Галиче - Галицкий городской пляж на левом берегу реки Днестр

- Галицкий городской пляж на левом берегу реки Днестр в Калуше - на озере в городском парке культуры и отдыха имени Ивана Франко

- на озере в городском парке культуры и отдыха имени Ивана Франко в селе Поляница - ТК "Буковель"

Согласно данным ОВА, в местах массового отдыха купание запрещено. На других водных объектах будет проводиться исключительно прокат лодок и катамаранов.

Тернопольская область

В этой области Украины будут официально работать три пляжа.

В Тернополе для посещения и купания будут открыты два пляжа:

"Дальний пляж"

"Цыганка"

Еще один - в поселке Железке под названием "Солнечный берег".

На всех указанных локациях имеется необходимая инфраструктура.

Черновицкая область

В одном из самых безопасных регионов страны в этом году будут функционировать четыре пляжа:

один - в городе Черновцы

один - в поселке Большой Кучуров

один - в поселке Магала

один - в селе Бояны

Уточняется, что у каждой из этих локаций есть все необходимые условия для комфортного отдыха.

Черкасская область

В этом регионе летом будут функционировать три пляжа и 11 мест для отдыха у водоемов.

В Черкассах будут работать три коммунальных пляжа:

"Сосновский-1"

"Казбетский"

"Мытницкий"

В Смеле - также три места для отдыха:

два - на реке Тясмин

один - на реке Серебрянка

Кроме того, две водные локации будут работать в поселке Красная Слобода и по одной - в селах Будище, Лозовок, Савковка, Крутьки, Мельники и городе Ватутино.

Река Тясмин (фото: uk.wikipedia.org)

Одесская область

Здесь власти региона планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Большинство из них - в Одесском районе. Один - в Измаильском районе.

Разрешить отдых могут также в лагуне в селе Приморское.

Кроме того, в ОВА планируют открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково (которое с начала полномасштабного вторжения является закрытой для туристов территорией, поскольку маршрут находится рядом с границей с Румынией и имеет военные ограничения).

Житомирская область

В этой области летом 2024 года для посетителей открыто три пляжа:

два - в городе Житомир на реке Тетерев

на реке Тетерев один - в городе Звягель

Все они оборудованы нужной для комфортного отдыха инфраструктурой.

Кировоградская область

В этом регионе в период летних каникул и отпусков будут работать пять мест массового отдыха у водоемов:

четыре - в Головановском районе

один - в Кропивницком

Ровенская область

Здесь этим летом будут официально работать девять пляжей.

четыре - в селе Демидовка

три - в городе Здолбунов

один - в селе Млиновка

один - в селе Городоцкое

Николаевская область

В этом регионе пляжный сезон был открыт еще в мае. Сейчас в области работают всего три пляжа:

один - в городе Первомайск

один - в городе Южноукраинск

один - возле села Пелагеевка на территории "Пелагеевского лагеря отдыха"

Необходимая инфраструктура обустроена на всех пляжах.

Ландшафтный заказник Остров Долгий в Первомайске (фото: uk.wikipedia.org)

Харьковская область

В этом регионе официально работает только один пляж - "Роща".

Он расположен в пгт Песочин - на территории дочернего предприятия "Клинический санаторий "Роща" частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".

Где пляжного сезона 2024 не будет

В пресс-службе Гостуризма напомнили, что в летний отдых украинцев внесло свои коррективы военное положение.

"Запрещены сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры (военные объекты, энергетические объекты и другие важные для жизнедеятельности страны локации). Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и РФ", - пояснили в агентстве.

Побережье Азовского моря - полностью оккупировано врагом, тогда как черноморское - практически недоступно из-за минной опасности и угроз ракетных обстрелов.

Пляжный сезон 2024 года (инфографика: tourism.gov.ua)

Учитывая ситуацию с безопасностью и потенциальные риски для граждан, нынешний пляжный сезон не будут открывать:

в Винницкой области

в Днепропетровской области

в Запорожской области

в Херсонской области

в Донецкой области

в Луганской области

в Киевской области

в Киеве (где есть 14 официальных пляжей на берегу Днепра и на некоторых городских озерах, однако отсутствуют обустроенные укрытия или бомбоубежища в близкой доступности)

в Черниговской области

В заключение, на момент подготовки материала официальной информации об открытии пляжей в регионе не предоставило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.