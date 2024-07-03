Пляжный сезон 2024. В каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов

До полномасштабного вторжения РФ в Украине насчитывалось более 350 пляжей у рек и озер, а также около 190 - на побережье Черного и Азовского морей. Война внесла свои коррективы, поэтому отдыхать у водоемов можно сейчас не везде.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма рассказывает, в каких областях и где именно украинцы могут отдохнуть у воды в 2024 году.
Содержание
Этот регион, согласно данным Государственного агентства по развитию туризма, является одним из рекордсменов по количеству открытых для купания и отдыха локаций. В общей сложности в 2024 году их 33.
В городе Кременчуг будут работать 10 пляжей:
В Полтаве на реке Ворскла будут функционировать шесть мест для отдыха и купания. Одно из них - возле мостового сооружения.
В городах Лубны, Глобино, Горишние Плавни и в поселке Новые Санжары будут работать по два пляжа.
В Миргороде для посетителей открыты четыре пляжа.
Кроме того, локации у водоемов будут работать в селах: Светлогорское, Билыки, Кобыляки и Чутово.
Уточняется, что почти на всех пляжах обустроена инфраструктура и есть спасатели.
Пляж на Ворскле (фото: uk.wikipedia.org)
В этом регионе в текущем году будет функционировать 21 пляж.
Каждый из них - оборудован всей необходимой инфраструктурой для комфортного и безопасного отдыха.
На реке Днестр будут работать восемь пляжей:
В городе Хмельницкий открыт один пляж - на левом берегу реки Южный Буг.
В городах Нетешин, Славута, Полонное, Изяслав, Волочиск, Городок, Деражня, Красилов, Староконстантинов, а также в поселках Летичив и Правдовцы (на базе отдыха "Феникс") будут работать по одному пляжу.
Кроме того, планируется открытие пляжей в поселке Старая Синява и селах Новоставцы, Аркадиивцы, Кременчуки.
В этой области в этом году будут официально работать 20 пляжей.
Больше всего пляжей - 12 - готовы принимать отдыхающих во Львовском районе (преимущественно на территории гостиничных комплексов и баз отдыха).
В Стрыйском районе отдохнуть можно на шести пляжах.
В Яворивском и Золочевском районах открылись по одной пляжной локации.
Эта область предлагает украинцам 19 официальных локаций отдыха у воды:
В городе Луцк будут открыты два пляжа - на реке Стырта на Теремновском водоеме.
Будут работать пляжи также:
Кроме того, будет работать пляж на базе отдыха на берегу озера "Добре".
Согласно данным Волынской областной военной администрации, на всех пляжах обустроена необходимая инфраструктура.
Озеро "Свитязь" (фото: uk.wikipedia.org)
В этой области будут работать девять пляжей с обустроенной инфраструктурой.
В областном центре - в городе Сумы - посетителей будут принимать два пляжа:
По одному пляжу будут работать:
Кроме того, пляжи обустроены на реке Ворскла - в селах Чернеччина и Климентово.
По данным ВГА, необходимая для безопасного отдыха инфраструктура есть на всех пляжах, кроме озера Галинковское.
В этом регионе будут функционировать четыре пляжа, оборудованные необходимой инфраструктурой:
Согласно данным ОВА, в местах массового отдыха купание запрещено. На других водных объектах будет проводиться исключительно прокат лодок и катамаранов.
В этой области Украины будут официально работать три пляжа.
В Тернополе для посещения и купания будут открыты два пляжа:
Еще один - в поселке Железке под названием "Солнечный берег".
На всех указанных локациях имеется необходимая инфраструктура.
В одном из самых безопасных регионов страны в этом году будут функционировать четыре пляжа:
Уточняется, что у каждой из этих локаций есть все необходимые условия для комфортного отдыха.
В этом регионе летом будут функционировать три пляжа и 11 мест для отдыха у водоемов.
В Черкассах будут работать три коммунальных пляжа:
В Смеле - также три места для отдыха:
Кроме того, две водные локации будут работать в поселке Красная Слобода и по одной - в селах Будище, Лозовок, Савковка, Крутьки, Мельники и городе Ватутино.
Река Тясмин (фото: uk.wikipedia.org)
Здесь власти региона планируют открыть для посещения 20 пляжей.
Большинство из них - в Одесском районе. Один - в Измаильском районе.
Разрешить отдых могут также в лагуне в селе Приморское.
Кроме того, в ОВА планируют открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково (которое с начала полномасштабного вторжения является закрытой для туристов территорией, поскольку маршрут находится рядом с границей с Румынией и имеет военные ограничения).
В этой области летом 2024 года для посетителей открыто три пляжа:
Все они оборудованы нужной для комфортного отдыха инфраструктурой.
В этом регионе в период летних каникул и отпусков будут работать пять мест массового отдыха у водоемов:
Здесь этим летом будут официально работать девять пляжей.
В этом регионе пляжный сезон был открыт еще в мае. Сейчас в области работают всего три пляжа:
Необходимая инфраструктура обустроена на всех пляжах.
Ландшафтный заказник Остров Долгий в Первомайске (фото: uk.wikipedia.org)
В этом регионе официально работает только один пляж - "Роща".
Он расположен в пгт Песочин - на территории дочернего предприятия "Клинический санаторий "Роща" частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".
В пресс-службе Гостуризма напомнили, что в летний отдых украинцев внесло свои коррективы военное положение.
"Запрещены сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры (военные объекты, энергетические объекты и другие важные для жизнедеятельности страны локации). Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и РФ", - пояснили в агентстве.
Побережье Азовского моря - полностью оккупировано врагом, тогда как черноморское - практически недоступно из-за минной опасности и угроз ракетных обстрелов.
Пляжный сезон 2024 года (инфографика: tourism.gov.ua)
Учитывая ситуацию с безопасностью и потенциальные риски для граждан, нынешний пляжный сезон не будут открывать:
В заключение, на момент подготовки материала официальной информации об открытии пляжей в регионе не предоставило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Напомним, ранее в МВД рассказали о базовых правилах безопасности на воде.
Читайте также, какие смертоносные существа, похожие на медуз, могут заполонить популярные пляжи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.