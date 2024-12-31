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На пляжі російської Анапи зафіксували викиди мазуту після аварії танкерів

Архівне фото: на пляжі російської Анапи зафіксували викиди мазуту (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На центральному пляжі Анапи було виявлено викиди нафтопродуктів після аварії двох російських танкерів "Волгонефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мерії Анапи.

"Просто зараз моніторингова група підприємства "Курорти Анапи" фіксує точкові викиди мазуту на ділянці від Лікувального пляжу до р. Анапки. Плями концентруються біля берега. У зв'язку з чим прохання до жителів і гостей курорту бути обережними і не підходити близько до води, щоб не забруднити взуття", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з ранку робітники розпочнуть очищення берега від нафтопродуктів, викинутих за ніч.

Аварія танкерів у Чорному морі

Раніше ми писали, що 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

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Черное море