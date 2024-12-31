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На пляже российской Анапы зафиксировали выбросы мазута после аварии танкеров

Архивное фото: на пляже российской Анапы зафиксировали выбросы мазута (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На центральном пляже Анапы были обнаружены выбросы нефтепродуктов после аварии двух российских танкеров "Волгонефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэрии Анапы.

"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются возле берега. В связи с чем просьба к жителям и гостям курорта быть осторожными и не подходить близко к воде, чтобы не испачкать обувь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с утра рабочие начнут очистку берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь.

Авария танкеров в Черном море

Ранее мы писали, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.

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