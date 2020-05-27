Пляжи в Киеве 1 июня не откроют: названа причина

Фото: пляж в Киеве (РБК-Украина)

Пляжи должны получить санитарные паспорта, процедура длится 7-10 дней

Купальный сезон в Киеве, несмотря на решение КГГА об открытии пляжей с 1 июня, задержится. Позагорать на пляжах киевляне смогут не ранее 7 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный санитарный врач столицы Олег Рубан.

По его словам, сейчас Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него пляжи не откроют.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня - ред)", - заявил Рубан.

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, в частности, в Днепре, то соответствующие замеры будут сделаны позже.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", - добавил врач.

В КП "Плесо" в комментарии РБК-Украина отметили, что подготовка пляжей к купальному сезону идет в активном режиме.

"Сейчас мы ждем официального сообщения и разъяснения от КГГА и от санитарного врача города Киева", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в рамках смягчения карантина киевская власть заявила об открытии с 1 июня школ, ТРЦ и фитнес-центров, пляжи и зоны отдыха возле воды в списке не значились.

Несмотря на это, в КП "Плесо" заявили, что пляжи с 1 июня все же откроют.

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Автор: Роман Калиниченко